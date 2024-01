“Es mi esposa”: acosador de Shakira insistió ante un juez que “habla todo el tiempo” con la cantante

Daniel Valtier fue detenido el pasado 8 de enero por el Departamento de Policía de Miami Beach . El hombre de 56 años fue encontrado a las afueras de la residencia de la cantante e inmediatamente se procedió al operativo de captura.

En sus redes sociales, Valtier realizaba diferentes publicaciones en las que afirmaba ser el esposo de Shakira, por ello se encontraba en la mira de los oficiales.

Sus repetidas publicaciones de Instagram y la conducta de Valtier, quien comenzó a enviar regalos como chocolates, juguetes y vinos a la casa de la artista, entre finales de diciembre y principios de 2024, alarmaron al cuerpo de seguridad de la cantante, que procedieron a reportarlo ante las autoridades.

El acosador pidió un taxi y se estacionó frente a la casa de Shakira , al parecer, con la intención de acecharla, según el registro judicial del condado de Miami.

¿Qué dijo ante el juez?

El hombre de 56 años declaró ante el juez y expresó: “Ella es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo”. “No señor, no señor. Ella no es su esposa, ella no es su esposa”, dijo el togado.

Daniel Valtier cuenta con algunos antecedentes criminales , que encuentran registrados en la cárcel de El Paso, en Texas, y que se sitúan en el año 1988, por conducir en estado de embriaguez, drogas, agresión agravada e intoxicación al público.

El juez determinó que sí era una amenaza para la cantante y se le ordenó mantener distancia de ella. Otro dato importante es que el último arresto del hombre fue en 2019 por allanamiento de morada.

