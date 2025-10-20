Detienen a colombiano en Argentina que habría secuestrado a su expareja

Una historia de terror vivió una joven argentina a manos de su expareja, de nacionalidad colombiana, en Mendoza, Argentina. Cuando estaba con una amiga en bar, él entró a la fuerza y la agarró del cuello para llevársela del sitio en su carro.

“Si me dejás, te mato a vos y a tu hijo”, le decía este hombre a la mujer, según reveló el medio local TN. Ante el temor de la situación, nadie pudo reaccionar para ayudar y, de inmediato, hicieron un llamado a las autoridades para ubicarla, pues dejó de dar señales de su paradero.

Asimismo, se conoció que el agresor la amenazó con portar un arma y si hacía algo, acababa con su vida. Pero, a su vez, la Policía comenzaba un operativo para dar con su paradero tras el reporte de las personas del bar. En un punto, ella logró escapar por escazas cuadras, pero él la volvió a atrapar por lo que comenzó a golpearla sin parar e intentó asfixiarla.

Blu Radio. Agresión / Violencia //Foto: El Espectador

Fue gracias a una vecina que la situación pudo ser controlada, pues ella corrió a donde una y esta la recibió para protegerle su vida, mientras llegaban las autoridades. Una vez llegaron, la encontraron con la cara hinchada, moretones en los brazos y un ojo enrojecido.



“El agresor intentó escapar, pero los investigadores lo rastrearon hasta Lavalle. Horas después, lo vieron huir nuevamente en el Fiat Cronos junto a dos hombres. Tras una persecución por las rutas 24 y 28, lograron interceptarlo y detener a los tres ocupantes. El auto quedó secuestrado por orden judicial”, mencionaron el medio local.

Este hombre fue capturado y se encuentra bajo custodia mientras enfrenta un proceso por privación ilegítima de la libertadores agravada por violencia de género, hecho por el cual podría irse a prisión pronto ya que esta mujer también pondrá las denuncias correspondientes para que esto suceda.