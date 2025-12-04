Detienen a hombre que atropelló al marido de su amante y luego le tomó un foto desmayado

Un aparente triángulo amoroso terminó en un violento episodio que hoy tiene a un hombre enfrentando cargos por tentativa de homicidio.

Las autoridades capturaron a Edson Moreira da Silva, señalado de arrollar de manera intencional al esposo de su amante y de enviar pruebas del ataque a través de WhatsApp.

El caso ocurrió en la ciudad de Nova Iguaçu, Brasil, donde, según la policía, Silva habría embestido con su vehículo a Josiel Barreto Dias durante la noche del martes. La víctima quedó inconsciente en plena vía pública y fue trasladada de urgencia al Hospital Geral da Posse, donde permanece internada en estado crítico.

La investigación avanzó con rapidez gracias a las pruebas que el propio sospechoso divulgó. De acuerdo con las autoridades, el hombre envió audios a su amante reconociendo haber atropellado al esposo de ella. Minutos después del impacto, también compartió una fotografía de Dias desmayado en el suelo, una imagen que terminó por confirmar la brutalidad del ataque.



Durante la madrugada, agentes de las comisarías 52ª y 56ª iniciaron la búsqueda tanto del agresor como del vehículo involucrado. No pasó mucho tiempo antes de que localizaran el automóvil: tenía el paragolpes destrozado y el parabrisas hecho añicos, señales claras de un choque reciente a alta velocidad.

Hacia las 7:40 de la mañana, los uniformados dieron finalmente con Moreira da Silva. El hombre fue detenido sin resistencia y, durante el traslado, volvió a admitir que había arrollado a la víctima, según indicaron fuentes policiales.

Las autoridades revelaron además que, días antes del atropello, los tres involucrados habían protagonizado fuertes intercambios de mensajes que evidenciaban tensiones dentro de la relación clandestina.

Silva quedó detenido en flagrancia y ahora deberá responder ante la justicia por tentativa de homicidio. Mientras tanto, el esposo de su amante continúa en terapia intensiva, luchando por sobrevivir a un episodio que escaló de manera trágica y dejó al descubierto un conflicto sentimental llevado al límite.