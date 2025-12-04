En vivo
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Mundo

Detienen a hombre que atropelló al marido de su amante y luego le tomó un foto desmayado

El hombre, quien era el amante en medio de un triángulo amoroso, le confesó e intento de homicidio en un audio a su mujer.

