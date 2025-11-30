Descubrió que su novia le fue infiel con su mejor amigo en el monte y grabó todo

El video de un hombre que encontró a su pareja junto a su supuesto mejor amigo generó una ola de indignación en redes sociales.

Las imágenes, grabadas en una zona montañosa, muestran el momento exacto en el que ambos son sorprendidos en medio de lo que sería un encuentro íntimo, situación que rápidamente se volvió viral.

En la grabación se observa a la mujer intentando cubrirse con una sudadera, mientras el hombre que la acompaña permanece sentado sobre un pedazo de cartón, en silencio y evitando en todo momento que su rostro quede expuesto. Los dos aparecen con poca ropa cuando el novio llega y comienza a cuestionarlos.

Ante la insistencia de su pareja, la mujer intenta justificarse asegurando que acudió al lugar porque quería “desahogarse” y pidió a su amigo que la acompañara lejos de su casa. Sin embargo, el hombre que graba no acepta esa explicación y le recuerda que no se trata de un sitio tan aislado como ella cree. Le señala una vivienda cercana y afirma que allí trabaja su vecino, quien —asegura— ya le había advertido en múltiples ocasiones sobre las visitas que ella hacía al mismo punto con el supuesto mejor amigo.



“Él te ve todos los días cuando vienes para acá”, reclama el hombre, dando a entender que lo ocurrido no sería un hecho aislado. Mientras tanto, el acompañante guarda completo silencio y se cubre el rostro, evitando cualquier explicación ante lo que está sucediendo.

Este es el video de la infidelidad



En un segundo clip, la mujer intenta calmar la situación diciéndole a su pareja que lo ama. La respuesta de él es inmediata y contundente: “¡Tú no amas a nadie!”, le grita, visiblemente molesto, cuestionando la lealtad de la mujer mientras ella intenta seguir hablando.

A través de redes sociales usuarios criticaron principalmente la actitud del amigo, que se mantuvo callado en todo momento, y señalaron que la escena parecía revelar que la infidelidad había ocurrido en repetidas ocasiones. Otros señalaron que el video podría ser planeado.