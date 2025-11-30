En vivo
Sociedad  / Descubrió que su novia le fue infiel con su mejor amigo en el monte y grabó todo

Descubrió que su novia le fue infiel con su mejor amigo en el monte y grabó todo

Un hombre sorprendió a su novia en un punto aislado del monte junto a su supuesto mejor amigo. Grabó todo y lo que dijo su pareja sorprendió a todos.

