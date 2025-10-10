Detienen a presunto implicado en asesinato de sacerdote cuando iba a dar misa

Las autoridades mexicanas informaron este viernes la captura de un presunto implicado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el lunes pasado en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, al sur del país.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, el detenido, identificado como Miguel Ángel “N”, fue aprehendido por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipación en agravio del sacerdote.

Según las investigaciones ministeriales, el acusado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando la víctima fue asesinada a disparos de arma de fuego. La FGE precisó que el cuerpo del sacerdote fue encontrado dos días después, dentro de un vehículo en Eduardo Neri.

Por su parte, autoridades federales informaron que la detención se llevó a cabo en el municipio de Chilpancingo, capital de Guerrero. “Los agentes ubicaron a Miguel Ángel ‘N’, le marcaron el alto, confirmaron su identidad y procedieron con su arresto”, indicaron.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la FGE de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

“Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para evitar que estos crímenes queden impunes”, escribió García Harfuch en un mensaje en X, acompañado de una fotografía del detenido custodiado por agentes de seguridad.

Misterioso asesinato de sacerdote en México: el asesino lo tenía muy cerca

El pasado martes, el propio funcionario había señalado que el chofer del sacerdote sería el principal responsable del homicidio. Sin embargo, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, aseguró no conocer a dicho conductor y afirmó que no existían denuncias previas de amenazas contra Pantaleón Estrada, párroco de la Iglesia de San Cristóbal.

Publicidad

Tras permanecer desaparecido durante dos días, el sacerdote fue hallado sin vida dentro de su camioneta en la carretera federal Iguala–Chilpancingo, entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.