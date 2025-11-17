En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estados Unidos
Venezuela
Bombardeos
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Discusión de tránsito terminó en tiroteo entre conductores: todo quedó en video

Discusión de tránsito terminó en tiroteo entre conductores: todo quedó en video

El intercambio de disparos, registrado por testigos que se encontraban a escasos metros, dejó varias personas heridas y terminó en la captura de siete sospechosos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad