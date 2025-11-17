Discusión de tránsito terminó en tiroteo entre conductores: todo quedó en video

Lo que comenzó como una discusión en plena vía terminó convirtiéndose en una balacera que sembró el pánico entre peatones y otros automovilistas en El Caminero, zona 8 del departamento de Huehuetenango, en Guatemala. El intercambio de disparos, registrado por testigos que se encontraban a escasos metros, dejó varias personas heridas y derivó en la captura de siete sospechosos.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos conductores habrían tenido un altercado mientras transitaban por la zona. Presuntamente, uno de los vehículos aceleró y cerró el paso al otro, provocando la furia del conductor de una camioneta gris. Minutos después, ambos automóviles se detuvieron ante un semáforo y fue entonces cuando la situación escaló a niveles extremos.

En el video se observa cómo tres hombres encapuchados descienden de la camioneta y, sin mediar palabra, abren fuego a corta distancia contra un carro rojo que permanecía detenido junto a ellos. Las detonaciones, se escuchan decenas en cuestión de segundos, provocan que quienes se encontraban cerca corran desesperadamente para resguardarse ante el temor de ser alcanzados por una bala perdida.

Las imágenes muestran además el momento en que un ocupante del vehículo rojo cae herido desde el asiento del copiloto, aparentemente tras recibir un impacto. A pesar de ello, los agresores continúan disparando antes de regresar a su vehículo.



Tras el tiroteo, las fuerzas de seguridad de Guatemala desplegaron un operativo que permitió la detención de siete personas presuntamente vinculadas al ataque, tres de ellas con heridas. En su informe oficial, la Policía Nacional Civil detalló que entre las pertenencias incautadas había varias armas de fuego, cargadores, municiones de distintos calibres, paquetes de droga, dólares en efectivo, además de dos vehículos y una motocicleta.

Las autoridades investigan si el hecho está relacionado únicamente con una riña de tránsito o si existen otros móviles detrás de la violenta reacción que quedó registrada en video y que ha causado conmoción en todo el país.