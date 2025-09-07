Donald Trump insinúa posibles ataques contra cárteles en Venezuela

La confrontación política y militar entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que el presidente Donald Trump insinuara la posibilidad de operaciones militares contra el Cartel de los Soles, organización que Washington señala de operar desde territorio venezolano con respaldo del gobierno de Nicolás Maduro.

El comentario se produjo durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca. David Alandete, corresponsal del diario español ABC, preguntó directamente al mandatario si estaba considerando atacar a los carteles dentro de Venezuela. La respuesta de Trump fue corta pero contundente: “Ya lo descubrirás” (“You’ll find out”).

La declaración se dio en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye destructores, submarinos nucleares y aviones de combate, bajo la justificación de intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región.

De acuerdo con la administración estadounidense, uno de los principales objetivos de la operación es el Cartel de los Soles, grupo señalado de traficar cocaína hacia Norteamérica y Europa. Trump ha responsabilizado directamente a Nicolás Maduro de liderar esta red, lo que agrava aún más el distanciamiento diplomático con Caracas.

Además, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció este domingo un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la "fachada caribeña" y la "atlántica", en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación suramericana.

Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "medios y fuerzas" para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón (oeste), que describió como "una ruta del narcotráfico", así como en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.