Donald Trump oficializa el regreso del Departamento de Guerra de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa, que volverá a llamarse Departamento de Guerra, denominación que tuvo la institución desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del planeta”, afirmó el mandatario en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva que restituye la antigua denominación.

Trump justificó la medida, anticipada semanas atrás, señalando que bajo ese nombre Estados Unidos alcanzó “algunas de sus más grandes victorias militares” y destacó que su decisión busca “abrazar ese gran linaje”.

Por ahora no está claro si el Congreso deberá avalar la modificación. Al ser consultado, el presidente reconoció desconocerlo, aunque aseguró que “lo vamos a averiguar”.

#EnDesarrollo El presidente, Donald Trump, anunció el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. “Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, ganamos todo lo anterior y lo que hubo entre ambas. Entonces decidimos "despertar" y… pic.twitter.com/47zQ7ui2gc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 5, 2025

En el acto de presentación estuvieron presentes el secretario de la cartera, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Hegseth subrayó que “no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas.

Caine, por su parte, prometió que el renovado Departamento de Guerra combatirá “de manera decisiva, no en conflictos interminables”. “Vamos a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”, enfatizó.

La propuesta de recuperar la denominación histórica fue mencionada por primera vez en marzo pasado, cuando Hegseth planteó la idea, aunque sin precisar si implicaría cambios en la estructura o el funcionamiento del Pentágono.

Cabe recordar que la institución llevó el nombre de Departamento de Guerra hasta 1947, cuando fue reformada y rebautizada como Departamento de Defensa, en el marco de una estrategia con un enfoque más diplomático durante la Guerra Fría.