Donald Trump multado con 10,000 dólares por violación de 'Orden Mordaza' en juicio en Nueva York

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recibió este miércoles otra multa, de 10.000 dólares, en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York tras ser llamado a la silla de los testigos por el juez, que lo amonestó por violar de nuevo una "orden mordaza" que le prohíbe hablar sobre la secretaria del tribunal.

El juez, Arthur Engoron, le impuso a Trump esa orden el 2 de octubr e después de que publicara en sus redes sociales un ataque personal contra su secretaria y el viernes pasado ya recibió una multa de 5.000 dólares porque el mensaje había permanecido a la vista en la web de campaña de Trump por un supuesto descuido.

Durante la sesión de este miércoles, en la que está declarando como testigo el exabogado de Trump Michael Cohen Engoron, el juez llamó al expresidente a una audición, de manera que hablaba bajo juramento, para preguntarle por unas declaraciones que había hecho en los pasillos del tribunal.

"¿Dijo usted: este es un juez muy partidista, con una persona muy partidista sentada junto a él?", iniquirió el magistrado, a lo que el expresidente respondió que sí, pero matizó que se refería a Cohen sentado en esa silla, algo que no pareció convencer a Engoron, pese a su insistencia, según recoge el canal ABC News, presente en sala.

Tras un breve intercambio, en el que Trump calificó a la secretaria de "ser muy injusta" , Engoron determinó que este se refería de nuevo a ella porque hay "una barrera" entre su sitio y la silla de los testigos que ocupa Cohen, y además en ese caso, habría llamado a Cohen por su nombre.

"El testigo no es creíble. (...) Por tanto, lo multo con 10.000 dólares, (una cifra) que se inclina hacia lo liberal, y debe pagarlos en 30 días", le dijo Engoron, añadiendo después que no cambiaría de opinión y advirtiéndole: "No vuelva a hacerlo, o será peor".

La semana pasada, el magistrado amenazó a Trump con encarcelarlo si reincidía en violar la orden, que le impide hacer comentarios, en general, sobre el personal del tribunal.

El juicio por fraude contra Trump, sus dos hijos mayores, su empresa y dos socios, en el que se dirimen seis cargos relacionados con ilegalidades, durará hasta mediados de diciembre.