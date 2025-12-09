En vivo
Dos cazas F-18 de EE. UU. estuvieron 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe

El sobrevuelo se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Trump decidió desplegar unos 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidroga.

Foto: captura de pantalla Flightradar24
Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025

