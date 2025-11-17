En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Dos jóvenes burlan seguridad del Louvre y cuelgan un cuadro suyo en la sala de La Gioconda

Dos jóvenes burlan seguridad del Louvre y cuelgan un cuadro suyo en la sala de La Gioconda

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa.

