Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Mundo  / EE. UU. reducirá 10 % la actividad en 40 aeropuertos por cierre del Gobierno

EE. UU. reducirá 10 % la actividad en 40 aeropuertos por cierre del Gobierno

La cantidad de vueltos que podrían ser afectados diariamente serán entre 4.000 a 4.500, incluidos tanto comerciales como de carga.

Foto: Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

