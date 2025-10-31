EE. UU. ya tiene identificados objetivos para ataque a Venezuela, según The Wall Street Journal

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha identificado una serie de objetivos militares en Venezuela que serían blanco de ataques aéreos si se decide avanzar con una ofensiva contra el el régimen de Nicolás Maduro. Así lo reveló The Wall Street Journal (WSJ), que cita a altos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Según el diario, los objetivos incluyen puertos, aeropuertos y otras instalaciones controladas por las Fuerzas Armadas venezolanas, que supuestamente estarían involucradas en operaciones de narcotráfico. Estas acciones, explicó el medio, tendrían como propósito enviar “un mensaje claro” al presidente Nicolás Maduro de que ha llegado el momento de que abandone el poder.

Aunque el mandatario no habría tomado aún una decisión definitiva sobre el lanzamiento de ataques terrestres o aéreos, The Wall Street Journal señaló que la eventual campaña militar se centraría en lugares que representan el vínculo entre las redes de narcotráfico y el régimen venezolano. El plan, según las fuentes citadas, forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para ejercer presión sobre Maduro mediante operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental.

El periódico precisó que el gobierno estadounidense considera que los puertos navales y las pistas aéreas utilizadas presuntamente para el tráfico de drogas constituyen puntos neurálgicos en esta operación. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump prometió combatir con mayor dureza el flujo de narcóticos ilegales desde América Latina hacia Estados Unidos, un problema que, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), causó cerca de 80.000 muertes por sobredosis en 2024.



Una portavoz de la Casa Blanca citada por The Wall Street Journal, Anna Kelly, aseguró que el presidente “está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para evitar que las drogas sigan inundando nuestro territorio”.

De acuerdo con el medio, la administración Trump ha emprendido una ofensiva diplomática y mediática para presentar al gobierno de Maduro como un “narcoestado” que busca “inundar” de drogas a Estados Unidos, acusaciones que el mandatario venezolano ha rechazado tajantemente. En esta línea, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que “Venezuela está dirigida por un cartel” y describió las acciones estadounidenses como “una operación contra los narcoterroristas, el Al Qaeda del hemisferio occidental”.

El WSJ añadió que el eventual ataque representaría una escalada considerable respecto a las operaciones que hasta ahora se han limitado a la interdicción de embarcaciones sospechosas en alta mar. Para ello, el Pentágono habría desplegado en el Caribe al portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con destructores equipados con misiles de largo alcance y aviones de combate F/A-18 Super Hornet.

El diario estadounidense también reportó que en las últimas semanas aviones bombarderos B-52 y B-1 realizaron vuelos cerca de la costa venezolana, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de las defensas aéreas del país. Venezuela, según recordó el medio, dispone de sistemas antiaéreos rusos S-300 y misiles portátiles Igla-S, que podrían representar un desafío para cualquier incursión estadounidense.

Maduro, citado por The Wall Street Journal, declaró recientemente que su país cuenta con unas 5.000 unidades del sistema Igla-S “para garantizar la paz y estabilidad del pueblo venezolano”. Además, el arribo reciente a Caracas de una aeronave sancionada por sus vínculos con actividades militares rusas sugiere, según fuentes consultadas por el diario, que Moscú podría aumentar su apoyo a las fuerzas venezolanas si se concretara una ofensiva de Washington.

Analistas consultados por The Wall Street Journal advierten que un ataque aéreo estadounidense podría tener efectos imprevisibles. Geoff Ramsey, del Atlantic Council, sostuvo que los bombardeos podrían “cambiar el cálculo dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas”, aunque también existe el riesgo de que generen un “efecto de unión nacional” en torno a Maduro.

Por ahora, según el WSJ, el gobierno estadounidense mantiene la presión diplomática y militar mientras evalúa los costos y beneficios de una intervención directa. Pero el despliegue militar y el lenguaje empleado por la administración Trump indicarían que Washington está dispuesto a considerar una acción armada para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder.