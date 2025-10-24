¿El poderoso portaaviones en el Caribe es para atacar a Venezuela? Habla coronel (r) de EE.UU.

Crece la tensión entre el Gobierno nacional y Estados Unidos tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, además el aumento de ataques a lanchas desde aguas del Caribe y Pacífico desde Venezuela y Colombia, acciones que han sido criticadas por parte del jefe de Estado.

“Ya van 43 muertos y no dicen cuántas toneladas de cocaína han incautado. Me da la impresión de que, en un solo operativo de la fuerza pública de Colombia, sin matar a nadie, hemos cogido más cocaína que lo que lleva Estados Unidos en un mes en el mar Caribe”, afirmó Petro.

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos Foto: AFP, referencia

¿El despliegue militar de EE.UU. en el Caribe atacará a Venezuela?

En diálogo con Recap de Blu Radio, el coronel retirado Erick Rojo, del Ejército de Estados Unidos, explicó que el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota norteamericana, no busca atacar a Colombia ni a Venezuela, sino mostrar poder político y militar frente al narcotráfico.

“El portaaviones no viene solo; representa una fuerza combinada con submarinos, cruceros y aviones de combate. Es un mensaje político y una demostración de fuerza frente a los carteles de drogas", dijo.



Sin embargo, el contexto regional y las recientes operaciones militares que han dejado más de 40 muertos en el Caribe mantienen encendida la alerta. El presidente Gustavo Petro cuestionó la eficacia de los bombardeos, asegurando que “Estados Unidos no ha mostrado resultados concretos en incautaciones de cocaína”, y comparó esas acciones con los operativos de la Fuerza Pública colombiana “que no matan a nadie y son más efectivos”.

Ahora, sobre el funcionamiento de este despliegue liderado por el Gobierno de Estados Unidos busca hacer un control en la lucha contra las drogas, en especial contra los carteles que son los que ya han cobrado la vida de más de 400.000 ciudadanos estadounidenses.

Pero la principal duda que ha radicado en el Gobierno colombiano y ciudadanos ha sido: ¿cómo eligen a los blancos? Pues se han conocido denuncias de presuntas lanchas que serían de pescadores; ante eso, Rojo aseguró que esto se hace con análisis previos y descartó la posibilidad de que civiles se vean afectados en estos operativos.

Publicidad

“Se hace un análisis de inteligencia previo. En la mayoría de los casos no son lanchas de pesca, sino embarcaciones con cilindros de combustible. Sin embargo, puede ocurrir que algunos pescadores sean forzados o sobornados por los carteles”, explicó.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Foto: AFP

¿En qué afecta la suspensión de ayuda de EE.UU. a Colombia?

Ante esto, el coronel dijo que pierde una fuerza importante y pasa por la falta de fuerza en un verdadero control de la lucha contra drogas, tanto de Colombia como de Venezuela.

“Colombia tiene un presidente que dice cooperar, pero la producción de drogas se ha multiplicado desde que fue electo. Por eso se habla de descertificación y falta de cooperación”, indicó Rojo, quien advirtió que esta decisión afectará la colaboración militar entre ambos países.

Publicidad

Rojo aseguró que las decisiones del Gobierno de Estados Unidos no son algo personal ni contra Colombia ni contra Venezuela, sino que es recordar el peligro de estas lanchas rápidas y el alcance de destrucción que pueden tener al cooperar con estos carteles de drogas.

“Tenemos un problema social grave. Hay jóvenes que experimentan y terminan adictos. Si logramos frenar la entrada de drogas, podremos salvar vidas mientras reducimos el consumo”, concluyó Rojo.