En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos confirma la suspensión de apoyo económico destinado a Colombia

Estados Unidos confirma la suspensión de apoyo económico destinado a Colombia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció que la decisión se da al considerar que las políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro han sido “desastrosas e ineficaces”.

Presidente Donald Trump.
Foto: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Este viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que dejará de certificar a Colombia conforme a los criterios de la ley estadounidense de financiación exterior, esto quiere decir que se suspenden las ayudas económicas en el país.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció que la decisión se da al considerar que las políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro han sido “desastrosas e ineficaces”.

Según el comunicado oficial, la decisión se enmarca en la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025 y responde a la “falla demostrable” del país en cumplir sus responsabilidades frente al control del narcotráfico, tal como fue señalado previamente por el expresidente Donald Trump.

Le puede interesar:

  1. Donald Trump habla de Colombia
    Donald Trump habla de Colombia
    Foto: AFP
    Nación

    Colombia pide a EE. UU. retomar diálogo de alto nivel con el Gobierno Trump

  2. Presidente Gustavo Petro
    Presidente Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Mundo

    EE. UU. incluye al presidente Gustavo Petro y a tres allegados en la Lista Clinton

"Estados Unidos no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo a los narcoterroristas por parte de Petro. Estamos determinados a llevar a los terroristas y traficantes de drogas ante la justicia y a impedir que drogas ilegales mortales ingresen a nuestro país. No debe haber impunidad para los traficantes de drogas ni para actos de terrorismo o violencia por parte de grupos delictivos armados".

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en el comercio mundial de drogas ilícitas.

Washington aseguró que la medida no está dirigida contra las instituciones colombianas, sino contra lo que considera los “fracasos e incompetencia” del actual gobierno. Además, reiteró su apoyo a las fuerzas de seguridad, al sistema judicial y a las autoridades locales en los esfuerzos conjuntos de lucha contra el narcotráfico.

La administración estadounidense agregó que no tolerará “la complacencia ni el ánimo hacia los narcoterroristas” y reafirmó su compromiso de impedir el ingreso de drogas ilegales a su territorio.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad