Colombia pide a EE. UU. retomar diálogo de alto nivel con el Gobierno Trump

La canciller Rosa Villavicencio pidió, en un encuentro con el encargado de negocios John McNamara, reactivar también el Grupo de Trabajo Antinarcóticos.

Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Este jueves, 23 de octubre, se realizó en el Palacio de San Carlos una reunión entre la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña, el encargado de negocios de EE. UU., John McNamara, y el viceministro de Defensa, Javier Baquero. El encuentro tuvo como propósito evaluar los caminos que permitan superar la crisis diplomática con Estados Unidos.

La Cancillería informó que fue un “diálogo franco”, en el que la ministra Villavicencio pidió retomar el diálogo de alto nivel con el Gobierno Trump y reactivar el Grupo de Trabajo Antinarcóticos. También confirmó que el llamado a consultas del embajador García Peña llegó a su fin.

“La ministra de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, en particular el compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros. Igualmente, subrayó la importancia de reactivar los mecanismos bilaterales existentes”, se lee en un comunicado oficial.

Canciller Rosa Villavicencio y John McNamara
Canciller Rosa Villavicencio y John McNamara
Foto: Cancillería

Sin embargo, mientras la Cancillería intenta avanzar en gestiones diplomáticas, la escalada del lenguaje por parte y parte continúa. El presidente Gustavo Petro, en rueda de prensa, aseguró que su homólogo Donald Trump “calumnió e insultó a Colombia con declaraciones infundadas y basadas en mentiras”. Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del presidente Petro, a quien calificó de “desquiciado”.

