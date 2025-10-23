En vivo
Blu Radio  / Opinión  / Momento de diplomacia para superar grave crisis diplomática provocada por choque entre Petro - Trump

Momento de diplomacia para superar grave crisis diplomática provocada por choque entre Petro - Trump

La nueva arremetida del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, esta vez de su propia boca, muestra que la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, lejos de calmarse, pareciera estar encaminándose hacia el paulatino agravamiento, con el paso de los días.

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro
Foto: AFP y Presidencia
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Las palabras de las últimas horas del presidente Trump, en las que no hay claridad sobre el anuncio de la suspensión de las ayudas económicas a Colombia, han sido muy fuertes, en el sentido de que no se sabe si se trata de lo mismo que había dicho el domingo en sus redes sociales.

Presidente-Donald-Trump-AFP.png
Presidente Donald Trump
Foto: AFP

No es claro si estaría por venir la etapa de sanciones individuales al presidente Petro, su familia y altos funcionarios cercanos al presidente como la inclusión en la lista OFAC. Lo claro es que, de nuevo, el presidente Trump lanzó una amenaza de posibles medidas adicionales y drásticas, en caso de que Petro siga escalando el discurso en su contra.

Para la muestra, los dos primeros bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas con droga en el Océano Pacífico, una de las cuales habría salido de costas colombianas.

Petro deberá pedir disculpas públicas por frase sobre clítoris y cerebro de la mujer
Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia - Ovidio González

Para agravar el tema, el presidente Petro está convocando a una marcha este viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde se corre el riesgo de que el discurso contra Trump siga escalando, con las consecuencias que esto puede conllevar.

Más que nunca, este el momento de la diplomacia. Todos quienes tengan la posibilidad de hacer gestiones en Washington y Bogotá, es el momento de que las hagan. Las relaciones binacionales deben estar por encima de las diferencias entre los presidentes.

