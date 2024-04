EEUU anuncia nuevas sanciones contra Irán por ataque contra Israel

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este jueves nuevas sanciones a Irán, dirigidas contra su Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa, por el ataque contra Israel.

A través de un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el Gobierno estadounidense explicó que además se está apuntando al programa de vehículos aéreos no tripulados, a la industria siderúrgica y las empresas de automóviles de Irán.

"En respuesta al ataque sin precedentes de Irán contra Israel, Estados Unidos está tomando medidas radicales contra varios actores involucrados en el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, proveedores y clientes de uno de los mayores productores de acero de Irán y compañías automotrices iraníes con conexiones con Estados Unidos", apunta el comunicado.

Las entidades designadas son el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).

En total, el Departamento del Tesoro impone sanciones a 16 personas y dos entidades que permiten la producción y prueba de vehículos aéreos no tripulados de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica, su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company, y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de vehículos aéreos no tripulados.

El Tesoro también sanciona a cinco empresas que suministran materiales componentes para la producción de acero a la Khuzestan Steel Company (KSC) de Irán, una entidad sancionada por Estados Unidos, o que compran productos de acero acabados de la KSC.

Además, el Tesoro sanciona al fabricante de automóviles iraní Bahman Group y a tres de sus filiales, que han seguido apoyando materialmente al IRGC y otras entidades sancionadas.

Finalmente, el Departamento de Comercio impone nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como la microelectrónica básica de grado comercial.

"Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que apoyan la proliferación imprudente de Irán de armas que desestabilizan el Medio Oriente y más allá", apuntó Miller.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, adelantó el pasado martes que Estados Unidos y sus socios estaban coordinando una nueva ronda de sanciones contra Irán por el ataque a Israel, el primero lanzado por Teherán directamente contra territorio israelí.

Varios países ya habían designado previamente como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria, una rama de las Fuerzas Armadas de Irán creada después de la Revolución Islámica de 1979.

En 2019, Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en la lista negra de grupos terroristas, mientras que el Gobierno de Canadá ya dijo en enero de este año que estaba estudiando formas de incluir a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas.

