EEUU avisa que nuevos aranceles a México y UE "son reales" pero abre al diálogo

La Casa Blanca avisó este domingo que "son reales" los nuevos aranceles del 30 % que el presidente Donald Trump anunció para México y la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto, pero dejó abierta la puerta a "buenos acuerdos", mientras los demócratas y los mercados reaccionaron a la incertidumbre.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional (NEC) de la Casa Blanca, respondió a preguntas de la prensa sobre si los mexicanos y los europeos, que estaban en medio de negociaciones, deben considerar el anuncio de estos impuestos como una táctica o un hecho.

"Bueno, estos aranceles son reales, si el presidente no obtiene un acuerdo que él piense que sea suficientemente bueno, pero las conversaciones persisten y veremos dónde se asienta el polvo", indicó Hassett este domingo en una entrevista con el programa 'This Week' de ABC.

El director del NEC recordó que el 1 de agosto es el nuevo límite para que los países alcancen un acuerdo con Trump, quien este sábado envió cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la de México, Claudia Sheinbaum, para avisar de las nuevas medidas.

Aunque, tras el primer anuncio de los aranceles generalizados, el 2 de abril, al que Trump llamó 'Día de la Liberación', el presidente prometió "90 acuerdos en 90 días", hasta ahora solo hay tratos con Reino Unido y Vietnam, según reconoció Hassett.

El congresista federal Tony Gonzales, de Texas, estado con la mayor relación comercial con México, aceptó que los nuevos aranceles podrían dañar su región, pero confió en que la carta de Trump permitirá un nuevo acuerdo con el Gobierno mexicano ante el tráfico de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

"Estoy muy enfocado en la fecha del 1 de agosto, lo que eso significa es que el presidente Trump nos ha dado un par de semanas para tratar de lograr una solución y he visto a México cambiar", declaró el legislador republicano en el programa 'State of The Union' de CNN.

Donald Trump

Europa y México reaccionan con cautela

La presidenta de la Comisión Europea y la de México han reaccionado con cautela, con un rechazo a las presiones y con la confianza de lograr un acuerdo que evite los nuevos gravámenes.

Von der Leyen anunció este domingo que Bruselas aplazará hasta principios de agosto las contramedidas a los aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio impuestos por Trump en abril para proseguir con el diálogo.

"Siempre hemos tenido muy claro que preferimos una solución negociada", explicó la política alemana.

Mientras que Sheinbaum reivindicó su estrategia de "cabeza fría" al apelar a la "experiencia" que ha adquirido desde el inicio del segundo mandato de Trump, el 20 de enero pasado, al confiar en "llegar un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos".

Y la incertidumbre agita a mercados y demócratas

En tanto, los futuros de las acciones de Estados Unidos abrieron la noche de este domingo con una caída tras los anuncios comerciales, pues los del Dow Jones retrocedieron 200 puntos, o un 0,5 %; los del S&P 500 bajaron también un 0,5 %, y los del Nasdaq se redujeron un 0,6 %.

Los mercados reaccionan con particular preocupación a estas medidas porque México fue el principal país de origen de las importaciones en Estados Unidos en 2024, con un valor de casi 506.000 millones de dólares, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).

Mientras que la Unión Europea, como bloque, exportó más de 606.000 millones de dólares en productos a Estados Unidos el año pasado, de acuerdo con la USTR.

En este contexto, la senadora demócrata Maria Cantwell, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, expresó su preocupación por estos vaivenes arancelarios al afirmar que el flujo en los puertos ha caído un 20 % anual.

"Estoy muy preocupada de que estamos en un verano interminable de guerra comercial, aranceles y caos. Estoy muy preocupada por esto. Está impactando a nuestros negocios", comentó en el programa 'Face The Nation' de CBS.