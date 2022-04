EEUU ayuda a Ucrania con más armas y Biden pide 33.000 millones de dólares más al Congreso

En el 65 día de la invasión rusa de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso la aprobación de otros 33.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, incluida la militar, mientras cayeron dos misiles en la capital ucraniana durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se reunió con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski. El mandatario agradeció la ayuda estadounidense que, dijo, servirá para detener el ataque de Rusia contra su país y contra la democracia en el mundo.

Sobre el terreno sigue la ofensiva rusa en el Donbás y la incertidumbre en la acería de Azovstal, en Mariúpol, para cuya evacuación de civiles se estudia la apertura de un corredor humanitario.

Publicidad

Este viernes el consejo de directores del Banco Central de Rusia cuantificará por primera vez desde que empezó la guerra el impacto de las sanciones occidentales en la economía del país. Mientras, algunas empresas europeas estudian abrir cuentas en rublos para pagar el gas ruso, una exigencia que se rechaza en la mayoría de los países europeos.

Estas son las claves del 65 día de la invasión rusa de Ucrania y los últimos acontecimientos:

Multimillonaria ayuda de EE.UU.

EEUU ayuda a Ucrania con más armas y Biden pide 33.000 millones de dólares más: La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves una medida legislativa que permite al presidente, Joe Biden, usar una ley que data de la segunda guerra mundial para entregar armas a Ucrania de forma rápida.

Publicidad

Además, el presiente estadounidense pidió formalmente al Congreso una ayuda adicional de 33.000 millones de dólares para Ucrania, de los que más de 20.000 millones serán de asistencia militar para defenderse de Rusia, ante la posibilidad de que la guerra se prolongue.

Sobre el terreno

Publicidad

Pocos progresos rusos en el Donbás: El Ejército ruso continuó en las últimas 24 horas su ofensiva en el este y sur de Ucrania, aunque con menos ataques que en días anteriores.

"El enemigo ruso continúa realizando operaciones ofensivas en la Zona Operacional del Este para derrotar a las Fuerzas Conjuntas (ucranianas), establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener la ruta terrestre con la Crimea ocupada", aseguró el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según las agencias locales.

La evacuación de la acería de Azovstal: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se comprometió a hacer "todo lo posible" para evacuar a los civiles de la acería Azvostal de la ciudad ucraniana de Mariúpol. "Hacemos todo lo posible para que se haga realidad. Mi primera y única prioridad son las personas que sufren y los ciudadanos que tienen que ser rescatados", dijo en una rueda de prensa en Kiev tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Gas sigue siendo clave

Publicidad

Albares habla de soberanía energética de la UE: Europa debe asegurar su soberanía energética ahora, afirmó este jueves durante una visita a Zagreb el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que indicó que esta tarea no se puede aplazar.

Albares se reunió en Zagreb con su homólogo croata, Gordan Grlic Radman, a quien reiteró su postura de que la decisión de Rusia de usar el gas como un instrumento político respecto a Polonia y Bulgaria es completamente inaceptable.

Publicidad

Borrell dice que el gas no se pagará en rublos: El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó en Santiago de Chile que los contratos de gas con Rusia no se pagarán en rublos y agregó que no descarta la posibilidad de reabrir el debate sobre un posible embargo de hidrocarburos.

Agregó que "los contratos se cumplirán estrictamente en los términos en los que están previstos" y "donde se dice que se paga en euros o en dólares, se hará en euros o en dólares". "Naturalmente Rusia hará lo imposible para intentar que esos pagos se hagan en una moneda que nos ponga en dificultad, forma parte de las reglas del juego", indicó.

Beneficios récord de Gazprom: Gazprom obtuvo un beneficio neto atribuido de 2,1 billones de rublos (28.723 millones de dólares o 27.105 millones de euros) en 2021, lo que supone multiplicar por 15 el resultado obtenido un año antes y un récord absoluto para la compañía en medio de los elevados precios del gas.

La empresa señaló que evalúa actualmente cómo afectarán las sanciones occidentales a Rusia por su campaña militar en Ucrania la posición financiera del grupo y los resultados operativos, si bien no tiene dudas sobre la continuidad de sus actividades.