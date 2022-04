Excomandante de Operaciones Especiales de EEUU descarta una posible guerra con Rusia

La guerra entre Ucrania y Rusia no cesa, y la incertidumbre mundial frente a una posible tercera guerra mundial sigue latente. Estados Unidos, China y diferentes países de la Unión Europea, han manifestado su preocupación de un conflicto que aseguran a el mundo no le conviene.

Andy Milburn, excomandante adjunto del Comando Central de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y CEO de The Mozart Group que se encuentra en Ucrania, mencionó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, que es un poco "descabellado" pensar en una tercera guerra mundial, pues es una simple estrategia rusa para imponer dominio sobre las demás naciones.

"No, no es posible que haya una tercera guerra mundial. Sin embargo, es la estrategia de Rusia, porqué EE.UU le tiene temor a que el conflicto escale. Putin advierte que puede existir choque nuclear, pero lo hacen por el temor de Joe Biden por una disputa mucho mayor", explicó.

Milburn considera que Rusia está perdiendo la guerra, a pesar que han conseguido apoderarse de más territorios ucranianos. Según él, los rusos están destrozados y esto los ha "convertido en salvajes" para cometer actos sin ningún sentido moral, "entre más actos barbáricos existen; menos puedo creer que pase algo como eso y crezcan "humanos" con actitudes así".

"Esta guerra va a durar mucho y será muy sangrienta; el presidente ruso puede tomar decisiones muy irracionales, él no puede aceptar que le está yendo mal. No obstante, tiene una sobre confianza y critica la actitud de Occidente en invasiones alternas. Los ucranianos pueden detener esa invasión, pero no lo harán hasta que los rusos se vayan de su territorio, no aceptarán ninguna otra decisión", sentenció.