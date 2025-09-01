Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Avión de presidenta de CE, Von der Leyen, blanco de interferencias aparentemente rusas en su GPS

Avión de presidenta de CE, Von der Leyen, blanco de interferencias aparentemente rusas en su GPS

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

Ursula-Von-der-Leyen-AFP.jpg
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 05:34 a. m.

La Comisión Europea (CE) confirmó que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

Von der Leyen califica a Putin como un "depredador" al que sólo se frena con "disuasión"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este domingo en Bulgaria que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no ha cambiado y no cambiará", y lo definió como un "depredador" que sólo puede ser frenado con "una fuerte disuasión" militar.

"Es obvio que Putin no se detendrá. Ha creado una economía de guerra a gran escala, aunque anticuada, precisamente debido a las duras sanciones que hemos impuesto, y seguirá produciendo a gran escala", subrayó Von der Leyen durante su visita a la planta armamentística VMZ-Sopot, a unos 250 kilómetros al este de Sofía.

En unas declaraciones sin preguntas acompañada por el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, la política alemana aseguró que la Unión Europea debe "mantener el sentido de urgencia" porque "Putin no ha cambiado y no cambiará. Es un depredador. Solo puede ser contenido mediante una fuerte disuasión".

En desarrollo...

