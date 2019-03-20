En vivo
Blu Radio  / Comisión Europea

Comisión Europea

  • Ursula-Von-der-Leyen-AFP.jpg
    Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
    Foto: AFP
    Mundo

    Avión de presidenta de CE, Von der Leyen, blanco de interferencias aparentemente rusas en su GPS

    “Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

  • Booking es puesta en cintura en Europa
    Booking es puesta en cintura en Europa
    Foto: Léxica y Booking
    Negocios

    Ponen en cintura a reconocida aplicación de viajes; usuarios, los primeros beneficiados

    Se trata de Booking, una de las plataformas de viajes más grandes del mundo y que reúne a diferentes marcas en su aplicación.

  • Barco de ayuda humanitaria parte hacia Gaza en medio de la crisis
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Mundo

    Barco de ayuda humanitaria parte hacia Gaza en medio de la crisis

    Israel acusa a Hamás mientras un barco cargado con alimentos se prepara para zarpar hacia Gaza, donde la hambruna y los bombardeos persisten.

  • Un cable de carga cuelga junto a un automóvil BMW 330e M Sport en la Feria Internacional del Motor de Tailandia en Bangkok.
    Los motores eléctricos proporcionan una experiencia de conducción silenciosa y suave.
    Foto: AFP
    Motor

    Comisión Europea da luz verde a creación de empresa conjunta entre Ford, BMW y Honda: ¿con qué fin?

    La nueva compañía, denominada ChargeScape, tiene como objetivo principal optimizar los servicios de red para vehículos eléctricos.

  • Migrantes - referencia.jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Sociedad

    Chile amplia medidas para agilizar la expulsión de migrantes

    Lo realizan con el fin de brindar mayor seguridad a los ciudadanos chilenos, así como frenar los delitos y crímenes que puedan suceder a manos de personas que no son residentes del país.

  • Pedro-Sanchez-AFP.jpg
    Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez
    Foto: AFP
    Mundo

    Sánchez logra el controvertido apoyo de Puigdemont para seguir en el poder en España

    Según los medios españoles, ambas partes deberían presentar este pacto alrededor del mediodía en Bruselas, donde se instaló Carles Puigdemont desde su salida de España en 2017 para esquivar a la justicia española.

  • Ataque a hospital de Gaza.jpg
    Mundo

    Consejo Europeo aseguró que el bombardeo de Israel al hospital "no respeta el derecho internacional"

    "Un ataque contra civiles no está en línea con el derecho internacional", comentó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, en una rueda de prensa, donde se calificó este acto de "inaceptable".

  • Emmanuel Macron
    Emmanuel Macron /
    Foto: AFP
    Mundo

    Macron pide "soluciones muy concretas" ya para reformar la financiación del desarrollo

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el país está comprometido en la lucha por el cambio climático: "Ningún país debe tener que elegir entre la reducción pobreza y la protección del planeta", dijo.

  • TikTok
    TikTok
    Foto: AFP
    Aplicaciones

    Canadá prohibió el uso de TikTok en los celulares del Gobierno

    Esta prohibición en Canadá tiene lugar días después de una decisión similar de la Comisión Europea, que prohibió el uso de TikTok a su personal para "proteger" la institución.

  • Discurso de Petro en Queens
    Discurso de Petro en Queens
    Foto: captura video Presidencia
    Nación

    Macron, OTAN, y Comisión EU: las reuniones clave de Petro tras intervenir en la ONU

    Luego de pedir ante el pleno de la ONU un apoyo decisivo de la comunidad internacional a la 'paz total', el presidente tendrá encuentros bilaterales para consolidar el respaldo a su ambicioso proyecto.

