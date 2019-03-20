Blu Radio Comisión Europea
Avión de presidenta de CE, Von der Leyen, blanco de interferencias aparentemente rusas en su GPS
“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
-
Ponen en cintura a reconocida aplicación de viajes; usuarios, los primeros beneficiados
Se trata de Booking, una de las plataformas de viajes más grandes del mundo y que reúne a diferentes marcas en su aplicación.
-
Barco de ayuda humanitaria parte hacia Gaza en medio de la crisis
Israel acusa a Hamás mientras un barco cargado con alimentos se prepara para zarpar hacia Gaza, donde la hambruna y los bombardeos persisten.
-
Comisión Europea da luz verde a creación de empresa conjunta entre Ford, BMW y Honda: ¿con qué fin?
La nueva compañía, denominada ChargeScape, tiene como objetivo principal optimizar los servicios de red para vehículos eléctricos.
-
Chile amplia medidas para agilizar la expulsión de migrantes
Lo realizan con el fin de brindar mayor seguridad a los ciudadanos chilenos, así como frenar los delitos y crímenes que puedan suceder a manos de personas que no son residentes del país.
-
Sánchez logra el controvertido apoyo de Puigdemont para seguir en el poder en España
Según los medios españoles, ambas partes deberían presentar este pacto alrededor del mediodía en Bruselas, donde se instaló Carles Puigdemont desde su salida de España en 2017 para esquivar a la justicia española.
-
Consejo Europeo aseguró que el bombardeo de Israel al hospital "no respeta el derecho internacional"
"Un ataque contra civiles no está en línea con el derecho internacional", comentó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, en una rueda de prensa, donde se calificó este acto de "inaceptable".
-
Macron pide "soluciones muy concretas" ya para reformar la financiación del desarrollo
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el país está comprometido en la lucha por el cambio climático: "Ningún país debe tener que elegir entre la reducción pobreza y la protección del planeta", dijo.
-
Canadá prohibió el uso de TikTok en los celulares del Gobierno
Esta prohibición en Canadá tiene lugar días después de una decisión similar de la Comisión Europea, que prohibió el uso de TikTok a su personal para "proteger" la institución.
-
Macron, OTAN, y Comisión EU: las reuniones clave de Petro tras intervenir en la ONU
Luego de pedir ante el pleno de la ONU un apoyo decisivo de la comunidad internacional a la 'paz total', el presidente tendrá encuentros bilaterales para consolidar el respaldo a su ambicioso proyecto.