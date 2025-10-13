El emotivo abrazo de madre y su hijo tras ser liberado de Gaza: "¡La guerra se acabó!"

"Matan, mi amor, se terminó la guerra", dijo con emoción Einav Zangauker cuando abrazó por fin este lunes a su hijo de 25 años, que pasó dos años de calvario como rehén en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los 20 rehenes israelíes liberados con vida de Gaza y sus familiares y amigos se reencontraron este lunes después de 738 días de cautiverio para los secuestrados y de angustia para sus seres queridos.

"Tú eres mi vida (...) eres mi héroe", dijo entre lágrimas Zangauker, que se convirtió en uno de los rostros del sufrimiento de los familiares de los rehenes.

Estas y otras imágenes difundidas por el ejército israelí reflejan el fin de una angustiosa espera de los familiares.



Matan fue secuestrado de su casa en el kibutz de Nir Oz junto a su novia en el ataque sin precedentes de milicianos de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

Einav Zangauker y su hijo de 25 años // Foto: AFP

Ese día, 251 personas fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida.

Otras imágenes difundidas por el ejército muestran los gritos de alegría y los sollozos de los familiares de Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, que fue secuestrado en el festival de música Nova.

Publicidad

"¡Se acabó, ya pasó", celebraron sus familiares.

En este canje no se filtró ninguna imagen del momento en que los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en la Franja de Gaza, ni tampoco de cómo fue la atención que recibieron al llegar a Israel.

Las autoridades instalaron grandes lonas para ocultar el lugar donde aterrizaron los helicópteros y después difundieron contadas imágenes.

Publicidad

Algunas de las tomas muestran a los rehenes liberados hablando con militares israelíes.

Avinatan Or, secuestrado en el festival Nova, aparece vestido con un uniforme militar, con lentes oscuros y con el puño en alto, y los gemelos Gali y Ziv Berman, capturados por Hamás en el kibutz Kfar Aza, vistieron camisetas de su club de fútbol favorito, el Maccabi Tel Aviv.