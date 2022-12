El error en trino de la Casa Blanca respecto al apellido de Duque

La cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca cometió un error que no pasó desapercibido en las redes sociales. Resulta que al hacer mención del presidente de Colombia, Iván Duque, lo hizo de manera incorrecta, tras la reunion que sostuvieron este martes los mandatarios.

“President Trump and President Márquez of Colombia released a joint statement today on the democratic and humanitarian crisis in Venezuela”, escribió la cuenta de la Casa Blanca, refiriéndose al colombiano como presidente Márquez.

Inmediatamente corrigieron el error y borraron el trino, sin embargo, el pantallazo de la publicación siguió circulando en las redes sociales desde entonces.

Duque llegó este miércoles a Washington para reunirse con Donald Trump para conversar sobre la situación en Venezuela y el narcotráfico en la región, entre otros temas.

Duque llegó al jardín sur de la Casa Blanca hacia el mediodía, acompañado de su esposa, María Juliana Ruiz, y ambos saludaron a Trump y la primera dama de EE.UU., Melania, en la entrada de la residencia.

El presidente colombiano mantuvo una reunión en el Despacho Oval.