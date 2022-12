El FBI exonera de nuevo a Hillary Clinton en el caso de los correos electrónicos

El director del Buró Federal de Investigación (FBI) de EEUU, James Comey, informó hoy el Congreso que su determinación de no procesar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos encontrados en el ordenador de una de sus asistentes.



El presidente del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el congresista republicano por Utah Jason Chaffetz, informó en un mensaje en la red social Twitter de que "en base a nuestra revisión, no hemos cambiado las conclusiones alcanzadas en julio sobre la secretaria Clinton".



El FBI concluyó en julio pasado que el hecho de que Clinton utilizara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, entre ellos algunos correos electrónicos con información clasificada, no justificada una imputación de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.



-Donald Trump arremete nuevamente contra Hillary Clinton, esta vez desde el estado de Minesota, donde dijo que ella continuará siendo investigada por sus crímenes contra la nación y que es la persona más corrupta que ha intentado llegar a la casa blanca.



-Poca participación de los guajiros fue el panorama entregado hace pocos minutos por el gobernador encargado de ese departamento, quien aplaudió el comportamiento por parte de la ciudadanía.



-La madrugada del día de hoy fueron hallados muertos 3 miembros de las fuerzas militares, que, de acuerdo con las primeras informaciones, fallecieron ahogados en una creciente del Rio Tarra.