Mundo

El frío no los detuvo: pareja camina por 30 minutos en pleno invierno para casarse

Una pareja tomó una drástica decisión que rompió la tradición en las bodas, al caminar por largo tiempo en plena nevada.

