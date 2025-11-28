El frío no los detuvo: pareja camina por 30 minutos en pleno invierno para casarse

Las bodas representan la unión entre dos individuos que han tomado la decisión de permanecer juntos ante los ojos de un dios o bajo la ley. También, para los invitados, representa un evento importante para el que se deben preparar para acompañar a los novios.

No obstante, una pareja tomó una drástica decisión que rompió la tradición en las bodas, al caminar por largo tiempo en plena nevada de invierno.

Las bodas no solo son famosas por los hermosos vestidos y las fiestas, también por incluir cosas que están fuera de las celebraciones habituales como disfraces, bromas a la feliz pareja y hasta juegos que incluyen a los invitados.



Pareja camina por 30 minutos en pleno invierno para casarse

Unos novios en Canadá decidieron que hacer su boda en un parque era lo correcto, pues no hay nada mejor que el aíre fresco. Sin embargo, el clima no era soleado ni caluroso. El lugar escogido fue el Parque Nacional Banff, en Alberta.

Es el más antiguo del país, con una extensión de 6,641 km² en las Montañas Rocosas. Además, es famoso por sus espectaculares paisajes con glaciares, lagos de un color único y por sus cadenas montañosas. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



El plan inició como una fuga sencilla, pero el clima no colaboró, pues el frío extremo y la nevada se hicieron cada vez más intensos. La feliz pareja tuvo que caminar por 30 minutos entre la nieve para llegar al famoso mirador ubicado en el lago Peyto.

Cada paso que daban era una travesía, pero eso no los detuvo para llegar a su destino y dar el “sí”. El único testigo de dicho evento fue el hombre que precedió la ceremonia y una que otra persona que colaboró en la logística, no hubo invitados.

La inusual boda quedó registrada en redes sociales. Una vez casados, los novios hicieron una sesión de fotos.

Novios se casan en plena nevada en Canadá. Fotos: Cajadepizza en Instagram.