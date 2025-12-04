En vivo
Mundo  / El miedo al "trauma" de un arresto en EEUU lleva a una familia colombiana a autodeportarse

El miedo al "trauma" de un arresto en EEUU lleva a una familia colombiana a autodeportarse

La familia llegó a Estados Unidos hace tres años tras escapar de la violencia, cruzar la frontera en El Paso, Texas, y solicitar asilo, pero las autoridades negaron el caso de la pareja, por lo que quedaron sin muchas opciones.

