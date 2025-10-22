El museo Louvre reabre sus puertas tres días después del millonario robo de joyas

El Louvre reabrió sus puertas este miércoles, tres días después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona por un valor estimado, según la fiscalía, de más de 100 millones de dólares.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo por la mañana en la galería de Apolo del museo, el más visitado del mundo.

El miércoles, hacia las 09H00 locales, hora habitual de apertura del museo, los primeros visitantes empezaron a entrar en la pinacoteca, constató una periodista de AFP.

La galería de Apolo, sin embargo, permanecía cerrada, indicó el museo.



Robo al museo de Louvre Foto: AFP - Colecciones Louvre

Los ladrones robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, una de las piezas, una corona, fue abandonada.

El comando de cuatro individuos estacionó un montacargas bajo uno de los balcones, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la sala a través de una ventana.

"Una supuesta mudanza"

La investigación "avanza", aseguró a los medios franceses CNews y Europe 1 el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien precisó que "más de un centenar de investigadores" están movilizados.

Los detalles del espectacular robo van trascendiendo con el avance de las pesquisas.

Los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas a través de "un seudoalquiler para una supuesta mudanza", según la fiscal de París, Laure Beccuau.

"Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes, pero que no usaron en su contra ninguna violencia", agregó.

La fiscal también precisó que el conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros (102 millones de dólares), una suma "extremadamente espectacular" pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", lamentó.

Los ladrones "no ganarán" ese monto "si tienen la pésima idea de fundir esas joyas", advirtió.

Esta estimación lo convierte en uno de los robos de obras de arte más importantes de las últimas décadas, pero la cantidad sigue siendo muy inferior al perjuicio causado por el atraco en el museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990, valorado en al menos 500 millones de dólares.

Una persona se encuentra detrás de la ventana por donde entraron los ladrones que robaron ocho valiosas joyas reales del Museo del Louvre el día anterior, en París, el 20 de octubre de 2025. Los ladrones llegaron poco después de la apertura del museo al público, a las 9:00 h. Utilizaron un camión con escalera extensible para acceder a la Galería Apolo, donde se encuentra la colección real, y equipo de corte para entrar por una ventana y abrir las vitrinas. El Louvre permanecerá cerrado por segundo día consecutivo el 20 de octubre. AFP

Vitrinas seguras

La dirección del Louvre defendió la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que aseguró que eran "aparentemente más frágiles que las antiguas".

Según el establecimiento, "las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente".

Este miércoles, muchos esperaban ansiosos poder acceder al museo, el más concurrido del mundo con nueve millones de visitantes en 2024, 80% de los cuales extranjeros.

"Teníamos muchas ganas de que estuviera abierto. Habíamos reservado para hoy, no habríamos tenido oportunidad de volver", dijo sonriente Fanny, que vino con su hija desde Montpellier, en el sur.

La presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, comparecerá este miércoles por la tarde ante la comisión de cultura del Senado, para intentar explicar cómo fue posible el robo.

Des Cars, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, no se ha expresado en público desde el incidente.

Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, descartó cualquier "fallo de seguridad en el interior" del museo, puesto que los dispositivos "funcionaron".

La ministra cuestionó, en cambio, la falta de seguridad "en la vía pública", lo que permitió a los ladrones instalar un montacargas y entrar por una ventana.