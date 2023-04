El oro en Dubái es como tener un florero: diseñadora Blanca Arroyo sobre escándalo con PDVSA

La diseñadora colombiana Blanca Arroyo se ha visto envuelta en el escándalo de corrupción que afecta a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), luego de que se conociera un video en el que aparece junto a Johana Lisseth Torres Ojeda, la única mujer detenida por el caso de la estatal petrolera, y posando, además, al lado de varios lingotes de oro.

Es de recordar que Torres es señalada de ser una de las "muñecas de la mafia", grupo de mujeres que hacía parte de una supuesta red de prostitución para el lavado de dinero en la que también participaban funcionarios de PDVSA.

En diálogo con Mañanas Blu, Arroyo afirmó que el encuentro con Torres ocurrió en febrero. Según la diseñadora, no tenía conocimiento del trabajo de ella en PDVSA y de su presunta implicación en el caso de corrupción.

Además, Arroyo, frente a la cantidad de oro que se evidenció en el video, explicó que los lingotes son en realidad "obras de arte en resina". Sin embargo, agregó que el oro en “Dubái es como tener un florero dentro de la casa”, ya que “es una ciudad donde todo el mundo se está mostrando”.

Asimismo, frente a las acusaciones, Blanca Arroyo reiteró que se trata de una confusión y que nunca ha participado en actividades ilícitas.

“Ella me dejó hacer los videos normal, una mujer que no tiene nada que esconder. Yo qué me voy a imaginar que está metida en semejante lío”, añadió la diseñadora.

Aumentan a 44 los detenidos por trama de corrupción en Venezuela

Las autoridades de Venezuela arrestaron en las últimas horas a dos personas más por su presunta vinculación con una trama de corrupción, con lo que suman 44 los detenidos por estos hechos, informó este domingo el fiscal general, Tarek William Saab.

"Hasta hoy el Ministerio Público (MP, Fiscalía) logra -junto a los órganos auxiliares- la detención de 44 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional dañando a la comunidad en general", escribió Saab en su cuenta de Twitter.

El fiscal no ofreció detalles sobre las identidades de estos nuevos encarcelados.

Más temprano, anunció la detención de ocho miembros de la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), incluyendo a su presidente, Pedro Maldonado, así como al presidente de la Siderúrgica del Orinoco, Néstor Astudillo, por su presunta vinculación en una trama de corrupción.

La CVG es un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

El pasado viernes, la Policía Nacional Anticorrupción venezolana hizo una nueva solicitud a la Fiscalía de procesar judicialmente a un "conjunto de funcionarios" de la CVG, quienes estarían "incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos".

El pasado 17 de marzo, el cuerpo anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que "ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales".

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de PDVSA liderada por Antonio Pérez -también detenido-, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.

