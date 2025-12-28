En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El papa advierte de la presencia de "Herodes" actuales: señala que toman el "poder sin escrúpulos"

El papa advierte de la presencia de "Herodes" actuales: señala que toman el "poder sin escrúpulos"

El pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la 'Sagrada Familia' tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos.

Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad.
Papa León XIV celebra su primera misa de Navidad.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad