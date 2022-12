El papa no se meterá en los problemas internos del país: Conferencia Episcopal

El padre Juan Álvaro Zapata, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo, en entrevista con BLU Radio, que la visita del papa Francisco en Colombia no tiene un carácter político porque su mensaje es el del Evangelio.



“Cuando él nos hable de paz, no nos hablará de la paz que todos entendemos aquí en Colombia”, manifestó tras afirmar que el sumo pontífice “no se meterá en los problemas internos del país”.



En ese sentido, el sacerdote manifestó que Francisco no se centrará en cosas como puntos concretos del acuerdo con las Farc.



“El papa sabe que eso generaría más polarización y él no viene a dividir, sino a unir”, explicó.



