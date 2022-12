El papa no viajará a Argentina en 2018

El papa Francisco no viajará a Argentina en 2018, confirmó a EFE la oficina de prensa del Vaticano.



El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, aseguraba hace unos días que el papa Francisco visitará su país en el corto plazo, aunque no daba fechas.



Durante el vuelo hacia Colombia, el pontífice respondió a una periodista que le preguntó sobre ello que la visita al país aún no tiene fecha.



En septiembre del año pasado, Francisco ya había anunciado en un mensaje en vídeo dirigido al pueblo argentino que no viajaría en 2017 a Argentina porque sus compromisos de viaje de ese año ya estaban fijados.



Le puede interesar: Papa reza por víctimas y damnificados del terremoto en México.



A finales de enero de 2018 está previsto que el papa visite Perú y Chile, por lo que ya se hacía difícil que Francisco regresase a Latinoamérica ese mismo año, a pesar de que por el momento no tiene otros proyectos de viaje para el año que viene.



A excepción de Irlanda para acudir al encuentro mundial para las Familias, aunque no hay aún anuncio oficial.



Publicidad