El sobreviviente de cáncer que descubrió una semana después que era millonario

En un giro del destino, Paul Harvey, un padre soltero de 51 años residente en Attleborough, Norfolk, se ha convertido en millonario poco después de superar una dura batalla contra el cáncer.

Harvey ganó un premio de £1 millón (aproximadamente 1,3 millones de dólares) en el sorteo EuroMillions Millionaire Maker de la Lotería Nacional del Reino Unido.

La fortuna llega para Harvey, quien ha estado sometiéndose a un tratamiento de dos años por cáncer de colon. El milagroso golpe de suerte fue confirmado una semana después de que él revisara su cuenta de la Lotería Nacional el 4 de julio, creyendo inicialmente que solo había ganado £5 y un billete de Lucky Dip.

La organización lo contactó posteriormente para informarle que era uno de los grandes ganadores del EuroMillions.

La reacción de su familia fue un momento para recordar. Paul esperó a que sus hijos regresaran del colegio para compartirles la increíble noticia, grabando sus reacciones que describió como "divertidísimas y conmovedoras".

El recién coronado millonario tiene planes concretos para su inesperada riqueza. Una parte significativa del dinero estará destinada a la educación de sus hijos. Además, cumplirá un deseo de su hija al comprarle su primer automóvil, un Fiat 500.

Pero quizás el plan más emocionante es su primer viaje familiar internacional. Después de haber vivido en Chipre durante más de una década en su juventud, Paul ha decidido que su primer destino para esta aventura familiar será Grecia. La familia viajará tan pronto como todos dispongan de pasaportes vigentes.

Harvey compartió un sentimiento conmovedor: “La vida no siempre ha sido fácil, pero los niños significan el mundo para mí y siempre son lo primero”.