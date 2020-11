¿Qué pasará con Venezuela si gana Biden o Trump?

La tensión política entre Caracas y Washington, genera entre los venezolanos un gran interés en el resultado electoral en Estados Unidos este 3 de noviembre. Sin embargo, para varios analistas internacionales, en el corto plazo, independientemente de quien gane, no habrá cambios en la política norteamericana con Venezuela.

Feliz Arellano, Doctor en Ciencias Políticas e internacionalista, insiste que ni las sanciones se van a desmontar el primer día si gana Biden , ni a incrementarse significativamente si gana Trump , “de tal manera que el statu quo de las sanciones, yo lo visualizo por unos meses”.

No obstante aclara que si el ganador es el demócrata Joe Biden, seguramente iniciaría pronto un proceso de coordinación con la Unión Europea , Canadá y hasta el Grupo de Lima, que busque una salida negociada a la crisis venezolana y que realmente las sanciones cumplan con un objetivo real.

“Si la coordinación y la presión funcionan, la idea es ir flexibilizando. Porque las sanciones son un medio de presión, pero un medio de presión ¿para que?, no pueden ser para perpetuar la dictadura o para empobrecer al pueblo venezolano, es un medio de presión para ir a un camino de negociación, y ahí son claves los contactos con China, Rusia y la propia Cuba”.

Para Arellano la estrategia de Donald Trump con Venezuela ha tenido un punto débil por la falta de coordinación con otros actores internacionales. Insiste que si Trump logra la reelección las sanciones deben ser revisadas.

“Las sanciones por sí solas no son ninguna garantía, las sanciones no son un fin, si las sanciones no se convierten en un medio que apalanque algo, una negociación, van perdiendo sentido, se convierten en las sanciones a Cuba, que lo que han hecho es fortalecer la dictadura”.

Publicidad

Apoyo Bipartidista

Para Mariano de Alba, abogado venezolano y especialista en derecho internacional, es un mito la afirmación de que el apoyo a la causa democrática venezolana es bipartidista y daría igual quien gane. Aclara que si bien en el Congreso hay coincidencia, si gana Biden habrá cambios importantes.

De Alba coincide con Arellano, en que una presidencia demócrata con Joe Biden, podría arrojar teóricamente una posibilidad de coordinación internacional, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, “para tratar de definir cómo presionan para resolver la crisis, (…) Biden y su presidencia van a apostar a que Estados Unidos recobre cierto protagonismo en el ámbito multilateral”.

Sin embargo recuerda que si el camino es la negociación, habría que tener cuidado, “porque hay experiencias previas y fallidas, e incluso el Gobierno de Obama fue un tanto ingenuo, apoyando ciertas negociaciones en Venezuela como la del 2016 con participación del Vaticano”.

¿Y si gana Trump?

Publicidad

Mariano de Alba sostiene que si Trump logra la reelección será una continuación de lo que se ha visto. “Es decir presión diplomática, y sobre todo económica, y ya lo vemos en la reciente decisión del Diésel y no renovar la licencia”.

Reitera que desde Washington se verá “más de lo mismo”, mientras en Venezuela tampoco haya cambios fundamentales. Por esa razón duda que pudiera existir una negociación directa entre Trump y Maduro. “No veo una reunión entre Trump y Maduro como la que vimos entre Trump y Kim Jong-un”.