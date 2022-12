Elegir a Trump como presidente de EE.UU sería una “catástrofe”: The New York Times

En su editorial de este domingo, The New York Times calificó como “catástrofe” una eventual elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



En sus páginas, el medio estadounidense señaló que se avecina una gran tormenta a la que le quedan tan solo tres días y asegura que la única solución para este fenómeno es elegir a Hillary Clinton como mandatario de Estados Unidos.



“Estados Unidos ha visto lo peor que Donald Trump. Ha soportado las crisis políticas y la corrupción, la guerra en el extranjero y el derramamiento de sangre en casa. Pero eso no hace que sea más fácil contemplar la catástrofe que se avecina si nos despertamos el miércoles por la mañana con Donald Trump como presidente electo”, dice en uno de sus párrafos el The New York Times.



“Evitar lo peor comienza con la elección de Hillary Clinton. Para muchos votantes, esto significará desafiar los esfuerzos republicanos para atascar el mecanismo electoral a través de mentiras, obstrucciones legales y la amenaza de violencia”, agregó.



El rotativo asegura que en un futuro los estadounidenses se preguntarán sobre los esfuerzos que se hicieron en 2016 para poder detener la elección de Trump como presidente y lo califica como un “tirano ignorante e imprudente”.



“He aquí hay una pregunta del futuro: En 2016 estábamos más cerca que nunca de elegir a un tirano ignorante e imprudente, ¿qué hiciste para detenerlo?”, señala el editorial.



El medio americano asegura que Estados Unidos tendrá un “respiro” para poder tomar las decisiones acertadas en un camino que, según el diario, no ha sido nada fácil para esa nación.



“Si el Sr. Trump es rechazado el martes, la nación tendrá un respiro momentáneo. Y algunas buenas noticias para construir”, agregó.



Consulte el editorial completo AQUÍ.