En el Festival Internacional de Cine de Rotterdam participará la cinta dominicana 'Aire'

La película dominicana de ciencia ficción 'Aire' formará parte de la selección oficial del Big Screen Competition del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR) que se celebrará del 25 de enero al 4 de febrero en Países Bajos, informaron los promotores de la cinta.

Dirigido por Leticia Tonos, el filme, que tendrá su premier mundial el 28 de enero de 2024, ofrece una experiencia cinematográfica que invita a la reflexión sobre temas como la soledad, la tecnología y la precaria relación entre la sociedad industrializada y el mundo natural, señaló la directora del Festival, Vanja Kaludjercic.

La directora destacó lo especial que ha sido recibir esta noticia , ya que desde sus inicios en la industria cinematográfica dominicana ha admirado este festival, y formar parte del evento es "un sueño hecho realidad", señala un comunicado de prensa.

“Que ‘Aire’ sea selección oficial con un género como ciencia ficción me da mucha satisfacción como profesional, pero también me anima a seguir contando historias que, a pesar de que tradicionalmente no son las esperadas en el Caribe , sí hay una apertura para recibirlas. Otro logro más para nuestra industria”, afirmó.

‘Aire’ está coproducida por producciones línea espiral, menos es más producciones, lantica media y la casa productora española contrasentido.

Está protagonizada por la actriz franco-mexicana Sophie Gaëlle Gómez (El Señor de los Cielos, Rosario Tijeras, Monarca) y por el multipremiado actor dominicano Jalsen Santana (La Gunguna, Cristo Rey, Cuentas por Cobrar, Rango de Honor), y cuenta con la participación especial de la española Paz Vega (Lucía y el Sexo, Hable con Ella, Spanglish).

La distribuidora española Latido Films, uno de los principales agentes de venta de cine de habla hispana, presenta el largometraje, que se desarrolla en el año 2147, cuando la contaminación ambiental producto de una gran guerra química, reduce la población mundial, dejándola al borde de la extinción.

