¿En qué está fallando la ONU en los conflictos y diferencias entre naciones?

No solo el discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de la Naciones Unidas, que mostró las diferencias que hay con el Gobierno de Estados Unidos, sino los discursos de otros mandatarios expusieron la división que hay entre distintas naciones y cómo la ONU, hasta ahora, no influido como puente de solución en este tipo de conflictos.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, aseguró que no toda la responsabilidad debe caer en la ONU y su trabajo en las naciones en este tipo de conflictos, pero también debe haber cierto peso en su opinión, del cual no toman poder los diferentes gobiernos e ignoran las solicitudes, poniendo de ejemplo la guerra entre Israel y Palestina.

“Se suele culpar a Naciones Unidas, pero no es Naciones Unidas, son los Estados que actúan allí, que tienen incidencia, que tienen capacidad para influir, que no toman las decisiones adecuadas. Se comprende que Israel necesita tener garantías de seguridad, pero también hay que garantizarle al pueblo palestino su derecho a existir, y eso es lo que está hoy día en discusión. Pero no solamente son estos países que han mencionado, la inmensa mayoría de los países representados en la Asamblea General están de acuerdo con que se establezca un Estado palestino. Claro, hoy en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Porque yo diría que es el momento más difícil de la relación entre Israel y Palestina desde el año de 1948, el momento más duro, más difícil”, aseguró.

ONU Foto: AFP

¿Es necesaria una reforma en la ONU para estos problemas?

Pese que no todo recae sobre las Naciones Unidas, sí se falla en la toma de ciertas ideas y su implicación a la hora de resolución de conflictos; incluso, diversos presidentes como Donald Turmp, Petro y Javier Milei aseguraron que es necesaria una reforma en este organismo para tener mayor participación.



“El mundo en estos 80 años ha cambiado radicalmente, y, por tanto, ese Consejo de Seguridad no refleja lo que es el escenario mundial en términos de las potencias emergentes que han ido subiendo. No representa geográficamente las distintas partes del mundo, y no es un reflejo de la distinción real del poder en estos momentos a nivel global. De manera que, desde el punto de vista administrativo, organizativo, o desde el punto de vista de la representatividad geopolítica o en función de las potencias emergentes en los últimos 80 años, es claro que las Naciones Unidas necesitan, requieren demanda de una reforma, pero hay resistencia a eso”, añadió.



¿Qué sucede en Latinoamérica?

Sobre la región, Fernández señaló que América Latina “está profundamente dividida” y que esa fragmentación dificulta el liderazgo de figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro, quien busca posicionarse como referente progresista.

En cuanto a Venezuela, el exgobernante recordó su experiencia como observador electoral y criticó la falta de transparencia en los escrutinios, lo que, según dijo, impide certificar resultados tanto a favor del chavismo como de la oposición.

Fernández también expresó preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye acciones contra lanchas rápidas en aguas cercanas a República Dominicana. Aunque reconoció el objetivo de frenar el narcotráfico, insistió en que “existe un proceso legal internacional que debe respetarse” antes de usar la fuerza letal.