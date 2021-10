Este lunes, 4 de octubre, los servicios de Facebook, como Instagram y WhatsApp, estuvieron caídos por casi ocho horas. Los usuarios tuvieron que migrar a otras aplicaciones, pues en la actualidad millones de personas dependes de las redes sociales para comunicarse, trabajar, entre otras actividades.

Para entender lo sucedido con Facebook, Mañanas BLU consultó a Maximiliano Cantis, experto en tecnología y ciberseguridad, quien señaló: "Después de tantas especulaciones la propia red dio una versión oficial y exponen que se trató de un problema en los routers (…), en otras palabras, se actualizaron los sistemas y a veces hay fallas y los servicios se caen”.

Según el experto, si bien Facebook dice que se trató de una afectación interna, no se puede descartar que haya sido un ataque externo. “No es que es un ataque externo, sino que es un problema interno en la configuración de sus propios ingenieros. Si no hay pruebas es difícil decir otra alternativa, pero hay otros escenarios posibles. También pudo ser un ataque externo”, dijo.

En cuanto a los datos personales de los usuarios, Cantis explicó que Facebook no aseguró por completo que la información de cada persona no haya quedado comprometida. Además, insistió en que en la tecnología no existe el 100 % de seguridad.

"La empresa se encargó de aclarar de que esto no lo pueden asegurar. No pueden asegurar que los datos de los usuarios fueron comprometidos. (…) Es posible que haya filtración de datos. En tecnología la seguridad en 100 % no existe", añadió.

El experto en tecnología también se refirió al porqué otras plataformas diferentes a los servicios de Facebook presentaron inconvenientes a lo largo del día.

“Hay varias teorías, la más sólida es que a esas empresas que estaban preparadas para recibir una cantidad de usuarios de repente se les viene todo el mundo y no estaban listos, y eso pudo desembocar en la falla de otros sistemas”, indicó.

Finalmente, Cantis hizo un llamado para buscar otras alternativas y no depender de Facebook y sus plataformas: “WhatsApp no es el único servicio de chat que existe. La gente tiene que entender que Facebook, WhatsApp e Instagram son lo mismo. Hay que tener opciones fuera de este grupo".

