Encuestas antes del cierre de las urnas dan a Hillary Clinton como ganadora

La candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, mantiene el liderato en la mayoría de encuestas y encabeza con más de un 80 % las probabilidades de convertirse en la nueva mandataria del país, frente a menos de un 20 % de su rival republicano, Donald Trump.



Clinton, que se ha mantenido en cabeza durante toda la campaña, tiene un margen de 3,3 puntos de intención de voto más que su rival republicano, y pese a haber perdido terreno se mantiene con más apoyos, según la media ponderada de las últimas encuestas que elabora la web independiente RealClearPolitics.



Solo un sondeo de los considerados en el computo de RealClearPolitics, el de TechnoMetrica Market Intelligence (TIPP), da una ventaja a Trump, quien según ese sondeo, obtendría un 45 % de la intención de voto, frente al 43 % de Clinton.



No obstante, estas medidas a nivel nacional no reflejan de manera específica el peso de cada estado en el sistema de Colegio Electoral, compuesto por 538 compromisarios, de los cuales 270 o más dan la Presidencia del país.



La media ponderada de RealClearPolitics otorga hoy a Clinton un 81,4 % de probabilidades de ganar las elecciones, frente al 18,3 % del magnate neoyorquino.



La web de estadísticas deportivas y políticas FiveThirtyEight, que sí tiene en cuenta el peso de cada estado como variable en sus cálculos de probabilidades, rebajó en las últimas dos semanas las posibilidades de que Clinton se haga con la Presidencia.



Según sus análisis, la ex secretaria de Estado tiene un 71,6 % de probabilidades de llegar a la Casa Blanca, frente al 28,4 % de Trump, quien la semana pasada llegó a un máximo del 35 % de posibilidades, pero quien hace un mes rondaba el 15 %.



Los análisis del blog Upshot del diario "The New York Times" dan a Clinton un 84 % de probabilidades de victoria, frente al 16 % de Trump, quien a mediados de octubre llegó a un nimio 7 % de posibilidades de ganar.



Los estados más importantes y donde las encuestas no dan un vencedor claro serán los de Florida (el gran premio con sus 29 votos electorales), Carolina del Norte (15 votos electorales), Nevada (6 votos electorales) y Nuevo Hampshire (4 votos electorales).