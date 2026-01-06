“Es un tipo violento”: Trump arremete contra Maduro tras primera audiencia en Estados Unidos

Según las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero de 2026 en su residencia en Caracas, contó con un amplio despliegue militar. De acuerdo con el mandatario, 152 naves participaron en el operativo, que incluyó tropas estadounidenses sobre el terreno venezolano.

Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

“Tuvimos muchas tropas en Venezuela; 152 naves participaron en la operación. Los tomamos por sorpresa. Fue una operación brillante”, afirmó Trump, quien además aseguró que durante la intervención murieron varios combatientes, en su mayoría de nacionalidad cubana.

El presidente estadounidense también sostuvo que, durante el procedimiento, las autoridades hallaron lo que describió como una cámara de tortura en el centro de Caracas, la cual, según indicó, “está siendo clausurada”.

Tras la primera audiencia judicial realizada este lunes 5 de enero, Trump volvió a referirse a Maduro con fuertes calificativos. “Es un tipo violento, mató a millones de personas. Se sube allí y trata de imitar un poco mi baile”, declaró el mandatario.



Cabe recordar que Maduro se declaró este lunes con voz serena como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU., y dijo ser un "prisionero de guerra" ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

Maduro entró a la corte con una ligera cojera y vestido con la ropa de un preso: zapatos naranja, pantalones caqui y una camiseta de manga corta azul marino sobre otra de color naranja. Le siguió su esposa, Cilia Flores, quien llevaba el mismo atuendo.