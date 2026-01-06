En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Justicia de EE. UU. elimina mención de Maduro como supuesto líder del Cartel de los Soles

Justicia de EE. UU. elimina mención de Maduro como supuesto líder del Cartel de los Soles

Las autoridades estadounidenses sostenían que Maduro “ayudó a administrar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que consolidaba su poder en Venezuela”.

