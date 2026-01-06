Justicia de EE. UU. elimina mención de Maduro como supuesto líder del Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos suprimió gran parte de las referencias al denominado Cartel de los Soles en la nueva imputación presentada contra el presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro. En el documento actualizado, el mandatario ya no es señalado como líder de esa supuesta estructura de narcotráfico, que ahora es descrita como un “sistema de clientelismo”.

En una acusación emitida por un gran jurado en 2020, las autoridades estadounidenses sostenían que Maduro “ayudó a administrar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que consolidaba su poder en Venezuela”. Ese argumento fue reiterado en su momento por el entonces presidente Donald Trump para respaldar la ofensiva antidrogas impulsada por Washington en el Caribe.

Estados Unidos también ha acusado a la cúpula de ese supuesto entramado de brindar apoyo a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, dentro de una presunta conspiración destinada a introducir drogas en territorio estadounidense.

No obstante, en la imputación modificada por la Fiscalía pocas horas después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, el lenguaje se atenúa y desaparecen las referencias al cartel como una organización criminal estructurada, aunque se mantienen las acusaciones contra el gobernante por delitos de narcotráfico.



El texto revisado sostiene que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios criminales”.

Asimismo, señala que esos recursos terminan en manos de funcionarios corruptos que “operan dentro de un sistema de clientelismo dirigido por quienes se encuentran en la cúspide, conocido como el Cartel de los Soles”.

Esa es una de las apenas dos menciones al nombre en todo el documento actualizado, cuyo origen se atribuye a las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. En contraste, la acusación de 2020 aludía al término en decenas de ocasiones.

Este giro contrasta con las declaraciones públicas de Trump, quien aseguró el sábado que la operación militar que derivó en la captura de Maduro forma parte de una ofensiva más amplia, orientada, entre otros objetivos, a desarticular el llamado Cartel de los Soles.

Quiénes conforman el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE. UU. Foto creada con IA

En 2025, Estados Unidos designó oficialmente a ese supuesto grupo como organización terrorista extranjera (FTO), luego de haberlo catalogado previamente como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La decisión contó con el respaldo de gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. En cambio, Venezuela y Cuba rechazaron la acusación, calificándola de un “invento de la CIA” o de un “fetiche” de Washington.

Analistas y expertos en Venezuela han cuestionado la existencia real de esta red como una organización de narcotráfico formal. Las primeras denuncias sobre el Cartel de los Soles datan de 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de estar involucrados en el tráfico de drogas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, adonde fueron trasladados tras ser detenidos en la madrugada del sábado durante un operativo relámpago ordenado por Trump.

Durante la audiencia, el mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y posesión de armas que se le imputan y afirmó que se considera “un prisionero de guerra”.