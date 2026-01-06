Mensaje de la hija de Diosdado Cabello tras captura de Maduro por Estados Unidos: "Venceremos"

Avanza el caso contra Nicolás Maduro luego de su captura y la de su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero por Estados Unidos en su residencia en Caracas.

La intervención militar incluyó bombardeos en puntos estratégicos del territorio venezolano y se centró en la residencia de la pareja en Caracas. Tras su detención, el exmandatario fue trasladado de inmediato a Nueva York para enfrentar una acusación formal por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, cargos que reactivan un proceso judicial que la justicia norteamericana seguía desde 2020.

Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

Durante la audiencia, el líder venezolano no aceptó los cargos, se declaró "no culpable" y se autodenominó como un "prisionero de guerra", alegando que su captura fue un secuestro militar. Mientras su defensa cuestiona la legalidad del proceso apelando a privilegios de jefe de Estado, Flores también se declaró inocente y ambos solicitaron atención médica y asistencia consular antes de su próxima cita judicial, programada para el 17 de marzo.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha enfatizado que su administración no busca una guerra contra Venezuela, sino contra las estructuras que "vacían prisiones" y trafican drogas hacia Estados Unidos. En medio del momento que atraviesa el país, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada frente a la Asamblea Nacional, y según Trump, ya se encuentra "cooperando" con las autoridades estadounidenses debido a su interés por la supervivencia del país.



El plan de Washington a corto plazo apunta a la reactivación de la industria petrolera mediante inversiones estadounidenses, con el objetivo de estabilizar los precios del crudo en menos de 18 meses.

En medio de las tensiones, uno de los nombres que más polémica ha generado es el del ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien era uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro.

Publicidad

Daniela Cabella, hija del ministro, envió un mensaje a través de sus redes sociales donde afirma que "NOSOTROS VENCEREMOS". Este mensaje, acompañado de un reel con el nombre de Hugo Chávez, ha generado indignación en algunos usuarios.

Además, en un mensaje compartido por Nicolás Mduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano, donde afirma que Nicolás y Cilias son "leales e íntegros", Cabello comentó: "Pronto estarán de regreso, Dios con nosotros. Te adoro".