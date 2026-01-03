España advierte que no reconocerá un ataque que viola el derecho internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que España no reconocerá una intervención como la que Estados Unidos ha llevado a cabo en Venezuela porque "viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que España no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá esta intervención llevada a cabo por la administración de Donald Trump, según ha dicho en un mensaje publicado en la red social X.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

"España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", afirmó Sánchez.



El presidente del Gobierno español ha pedido "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada".