España propone vetar entrada a vinculados al Gobierno venezolano

España propondrá suprimir la autorización para viajar al país y la retirada de visados a las personas vinculadas con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, dijo hoy el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.



"Hoy hay una reunión a las 10 y España la primera propuesta que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas" afectas "al régimen venezolano", señaló Rajoy a la prensa durante su retiro de vacaciones en Galicia.



Rajoy se refería a la reunión que mantienen hoy en Bruselas diplomáticos de guardia con funcionarios de la oficina de acción exterior dirigida por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, para tratar la situación en Venezuela.



El presidente del Gobierno explicó que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, mantiene conversaciones con Mogherini tras la votación del domingo pasado para la elección de una Asamblea Constituyente, así como por el encarcelamiento de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma.



"Acabo de hablar ahora con el ministro de Asuntos Exteriores -agregó Rajoy- porque lógicamente este es un tema que nos preocupa a todos como demócratas, pero nos preocupa especialmente a los españoles por lo que para nosotros significa Venezuela", dados los lazos históricos y el gran número de españoles residentes allí.



El jefe del Ejecutivo indicó que el mismo domingo dio instrucciones para "que se sacara un comunicado diciendo que España no iba a reconocer de ninguna de las maneras la Asamblea Constituyente esa por ilegal, antidemocrática y chapucera".



La diplomacia española, dijo, también está en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien convocó el 8 de agosto en Lima a todos los cancilleres latinoamericanos "para ver las medidas que se van a tomar contra el Gobierno venezolano".



"Seguiremos tomando medidas", afirmó hoy Rajoy, quien aseguró a los venezolanos que "el mundo está con ellos, que la Unión Europea está" y que España también, "por supuesto".



"No los vamos a dejar solos de ninguna manera", porque "el siglo XXI no está para que haya gente que vuelva a tiranía de épocas pasadas", agregó el gobernante español.



