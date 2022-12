España reitera que no reconocerá referéndum en Cataluña de este 1 de octubre

El Gobierno de España trasladará a sus socios europeos durante la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE) en Tallin, a la que no asistirá el presidente, Mariano Rajoy, que no habrá referéndum el 1 de octubre, se restablecerá el orden constitucional y a partir de ahí podrá haber diálogo.



Así lo indicaron fuentes gubernamentales en Tallin, donde esta noche se reúnen los líderes de la UE en una cena informal antes de celebrar mañana una cumbre, también de carácter informal, en torno al futuro digital en Europa.



España trasladará a sus socios "que no va a haber un referéndum, que la legalidad (...) se va a restablecer en Cataluña y que, a partir de ahí, una vez estemos de nuevo en el marco de la legalidad constitucional, el Gobierno, como siempre, está dispuesto a dialogar", señalaron fuentes gubernamentales.



El Ejecutivo español no ha pedido a sus socios de la UE una declaración expresa sobre Cataluña y descarta una mediación de Bruselas porque el Ejecutivo está dispuesto a dialogar una vez se restaure la legalidad.



"Hay que bucear mucho para encontrar una mínima fisura" respecto al apoyo internacional a la legalidad española, agregaron las fuentes, que no dudan del respaldo de los socios europeos.



Pese a la tensión respecto al referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre, España no echa por tierra la candidatura de Barcelona a albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que dejará Londres como consecuencia del "brexit".



Le puede interesar: Policía de Cataluña ya estaba informada sobre atentado en Barcelona, según diario.



"La votación es el 20 de noviembre. Para entonces, la legalidad, como no puede ser de otra forma, imperará en Cataluña", agregaron las fuentes, que reconocieron que "este no es el mejor momento para ir pidiendo votos" y se reanudará la campaña tras el 1 de octubre.



Los jefes de Estado o Gobierno de la UE mantendrán un primer encuentro esta noche en una cena informal en la que abordarán la política migratoria y el progreso de la unión económica y monetaria, según adelantó esta semana el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la carta de invitación a los líderes.



Otros asuntos, como las negociaciones sobre el brexit, cuya cuarta ronda concluyó, o las propuestas que presentó esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, para la reforma de la Unión podrían tratarse en la cena o al margen de la reunión del viernes.



Publicidad