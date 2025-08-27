Esposa de Perkins Rocha exige respuestas tras un año de detención: "La vida en pausa"

Un año después de su detención, el abogado venezolano Perkins Rocha, conocido por su trabajo con la líder opositora María Corina Machado, permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sin que su familia haya podido verlo o comunicarse directamente con él, según denunció su esposa, Aría Constanza Cipriani.

Rocha fue arrestado en Caracas en agosto de 2024, en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales. Desde entonces, sus allegados no han tenido acceso a información oficial sobre su estado de salud o los avances de su caso judicial.

“Desde ese momento no lo hemos visto ni lo hemos escuchado. Su vida, su libertad y sus derechos están en manos de otros”, declaró Cipriani en diálogo con Recap Blu y a través de sus redes sociales.

La esposa relató que las condiciones para entregarle alimentos, medicinas y ropa se han restringido severamente en los últimos meses. Toda la información que reciben sobre él llega de manera indirecta, a través de otros reclusos o sus familiares, lo que aumenta su angustia e incertidumbre.

María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, preso político en Venezuela Foto: AFP y Blu Radio

Uno de los puntos más alarmantes es el delicado estado de salud de Rocha. Cipriani recordó que su esposo padece hidrocefalia y tiene una válvula cerebral, una condición que requiere controles médicos constantes y un entorno estable para su supervivencia.

“Perkins ha tenido enfermedades muy graves que requieren atención y vigilancia. Dentro de El Helicoide su salud está en riesgo permanente”, advirtió.

Las autoridades venezolanas acusan a Rocha de cinco delitos: instigación al odio, asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria. Sin embargo, su defensa se ve obstaculizada, ya que, según la denuncia, nunca se permitió la designación de un abogado defensor privado. El proceso avanza con una defensora pública designada de oficio, mientras la familia carece de acceso al expediente judicial.

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, Cipriani aseguró que continuará denunciando la situación ante organismos internacionales y embajadas, aunque reconoció las limitaciones frente a la postura del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Tenemos la vida en pausa, los proyectos en pausa. Todo está detenido mientras seguimos luchando por la libertad de Perkins y de todos los presos políticos en Venezuela”, concluyó.