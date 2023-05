Estados Unidos definió nueva norma para incentivar la inmigración lícita

Después de recibir y analizar más de 50.000 comentarios públicos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos definieron una nueva norma que complementa “esfuerzos que combinan las vías lícitas con consecuencias para quienes no usen esas vías”, y establece ciertas condiciones limitantes para el asilo a quienes no recurren a estos para inmigración en el país.

La norma define que quienes no usen las vías lícitas para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que ese país expulse a personas que no tengan un temor de sufrir persecución o tortura en el país al cual sean expulsadas.

Sin embargo, los ciudadanos extranjeros pueden refutar esta presunción, únicamente sobre circunstancias excepcionales. La presunción no se aplicará a ciudadanos extranjeros, o familiares que viajen con ellos, si recibieron una autorización pertinente para viajar a Estados Unidos con el fin de obtener un permiso humanitario.

“Esta administración ha liderado la mayor expansión en varias décadas de las vías lícitas para la protección, y esta reglamentación alentará a los migrantes a procurar acceder a tales vías en vez de llegar ilegalmente y a merced de contrabandistas en la frontera sur”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Esta norma entrará en vigor una vez concluya la vigencia de la orden de salud el Título 42, el día jueves, 11 de mayo, a la medianoche.

