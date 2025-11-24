En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "Estados Unidos no mueve su flota si no va a utilizarla": alerta ex subdirector de la ONI de EE. UU.

"Estados Unidos no mueve su flota si no va a utilizarla": alerta ex subdirector de la ONI de EE. UU.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera abrió un abanico legal que permite a Washington actuar bajo el llamado Título 50.

Publicidad

Publicidad

Publicidad