Este es Adolf Hitler, el político que será concejal en África por quinta vez

Este 27 de noviembre, en la región Oshana, Namibia, se eligió al concejal Adolf Hitler Uunona por quinta vez tras ganar las elecciones regionales con un amplio margen de ganancia ya que se ha ganado el corazón de la población, que, según medios internacionales, lo ven como un líder y ejemplo a seguir.

Pero su nombre también se ha hecho popular a nivel mundial, que a diferencia del personaje alemán que buscó al mundo en los 40s con movimiento Nazi, este quiere unir a su pueblo, de poco más de 5.000 personas y ser un vocero regional. Además, aseguró en una entrevista con un diario en Alemania que se enteró de la situación cuando creció.

La reelección, según medios, se da en un contexto en donde sus trabajos han aportado de manera positiva a las comunidades que ha ayudado hasta la fecha, esperando que sigan adelante los mismos programas.

Adolf Hitler Uunona // Foto: Redes Sociales (Africa First)

¿De dónde vive el nombre de Adolf Hitler y por qué se lo pusieron?

Dijo que todo se trato de “una casualidad”, pues históricamente su país ha sido cercano con Alemania y hasta 1915 fue una colonia de esta nación, por ende, este apellido quedó en su cultura y el nombre se lo pusieron con tal inocencia, de niño, fue uno más que cualquiera en su país.



Fue al crecer que se dio cuenta lo imponente que era su nombre en Europa, pero de manera negativa al revivir un capítulo negro en la historia de este continente. Pero, según él, muy lejano a sus ideales y de que “no se siente representado con él”.

A lo largo de su vida se ha dedicado a proyectos de desarrollo local y programas comunitarios, asimismo, estuvo en movimientos a favor de los derechos humanos para impulsar la calidad de vida de comunidades en el norte de ese país.